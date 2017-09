× Erweitern 30+ Party

Das Autohaus Ochs verwandelt sich für alle Junggebliebenen wieder in einen wahren Clubbing-Tempel. Ob Singles, Partyhungrige, die mit ihrem Partner die Tanzfläche erobern möchten oder Freunde, die einfach gerne zusammen feiern – bei der 30+ Party trifft sich das Partyvolk, um gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu verbringen. Die Party im Öhringer Autotempel ist die erste Anlaufstelle für diejenigen, die wieder einmal ungestört zu der Musik ihrer Jugend tanzen möchten, ohne sich die Tanzfläche dabei mit Teenies teilen zu müssen. DJ Double D serviert den Feiernden bei der vom L Toro präsentierten Party, einen bunten Musikmix, bei dem sicherlich jeder in beste Feierlaune kommt. Der lebenserfahrenen Party-Zielgruppe wird an diesem Abend exklusives Partyfeeling geboten. Karten gibt es im Autohaus und im L Toro.