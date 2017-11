× Erweitern Apfelbaum Club Factory Apfelbaum Ü30 Black Kiss

Der Klassiker unter den legendärsten Partys in deiner Region steigt wieder am 1. Freitag im November in deinem lieblings Apfelbaum! Die besten Hits zu den geilsten Beats präsentiert euch DJ Stepi!

Bass auf Anschlag und Ihr auf Vollgas. An den Turntables legt für euch diesen Freitag Dj Tokuc auf!

Volle Eskalation und heiße Dance Battles!