Der Klassiker unter den legendärsten Partys in deiner Region steigt wieder am 3. Freitag im November in deinem Apfelbaum! Die besten Hits zu den geilsten Beats präsentiert euch DJ Stepi!

Deluxe Black: Eine Party so reizvoll und Deluxe, dass sogar die Vernünftigsten unter euch beginnen mit dem Feuer zu spielen!

100% BLACK · HipHop · R’n’B · Downsouth and Dancehall mit Dj Tokuc

★ Ü30-Partynacht im Apfelbaum ★