Am Samstag, den 18. November 2017 heisst es „stand up and bounce“ im Apfelbaum

Heute Nacht treffen sich die heissesten Ladies und die coolsten Boys in ihren abgefahrensten Outfits und tanzen die ganze Nacht zu den besten Beats und zu den HITS die JEDER kennt

➤ Dein Samstag. Deine Nacht. Deine Beats.