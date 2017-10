31. Tag für Neue Musik

Der 1975 in Budapest geborene Márton Illés zählt heute zu den großen Hoffnungen der jungen Komponistengeneration. Studiert hat er sowohl in seiner ungarischen Heimat, als auch in Basel und bei Wolfgang Rihm in Karlsruhe. Seine Werke, die von Orchesterkompositionen über die Kammermusik bis hin zu Bühnenwerken reichen, sprechen eine direkte Sprache, die oft buchstäblich unter die Haut geht. Für seine Interpreten ist vor allem seine Kammermusik eine besondere Herausforderung des Virtuosen. Dabei schont der Komponist auch sich selbst nicht, wenn er in Rottenburg ebenfalls als Solist mitwirken wird. Neben Werken aus den letzten Jahren werden drei neue Kompositionen zu hören sein und Instrumentationen, in denen sich der Komponist mit der musikalischen Vergangenheit auseinandersetzt, die er damit für unsere Gegenwart wieder gewinnen möchte.

Márton Illés: „Vonalmezök“ für Streichquartett / Neues Streichquartett / Neues Stück für Flöte solo / Neues Stück für Streichtrio, Klavier und Akkordeon / Instrumentationen / „Tárgyak“ für Klavier.

PORTRÄT MÁRTON ILLÉS

Asasello Quartett

Gergely Ittzés, Flöte

Teodoro Anzellotti, Akkordeon

Márton Illés, Klavier