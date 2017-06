32. Mosbacher Sommer 2017

Kultur von ihrer schönsten Seite erwartet Sie im 32. Mosbacher Sommer. Er lockt wieder mit abwechslungsreichen und höchst unterhaltsamen Veranstaltungen.Eröffnet wird der Mosbacher Sommer mit dem Weltkulturenfest: Mosbach – Die Mischung macht’s! Kultur, Essen und Trinken sowie viele Mitmachaktionen schaffen Möglichkeiten der Begegnung.Für Kinder gibt es zwei Theaterstücke: Piraten! und Pettersson und Findus sowie das Spiel Blütenfest. Für die Erwachsenen bringt die Badische Landesbühne Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung auf den Marktplatz.In diesem Jahr ist Weltmusik Trumpf: Das 4. MobaCabana mit energiegeladenen Sambarhythmen, mitreißende Flamenco-Gitarren mit Café del Mundo und das Folk am Neckar-Festival für alle Fans von Dudelsack und Co. Die Rock- und Pop-Fans kommen bei der 17. Mosbacher Kneipen KultTOUR auf ihre Kosten.Die Lachmuskeln trainieren die Kabarettisten Frank Fischer unter dem Motto „Gewöhnlich sein kann jeder“, die Schönen Mannheims mit Musik und „Ungebremst“ sowie in Mundart Chako Christian Habekost mit seinem Programm „Der WeeschWie’sch Män“.Die zweite Auflage der Alltagsmenschen steht bevor und im Kunstverein zeigt Katharina Meister Arrangements von Zeichnungen und Papierschnitten in dreidimensionalen Kästen.Das Open Air Kino bleibt in der schönen Atmosphäre des Burggrabens Neckarelz.