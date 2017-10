33. Internationales Reitturnier - Stuttgart

Stuttgart German Masters Stuttgart German Masters

Traditionell, sportlich hochkarätig, sympathisch und familienfreundlich dafür stehen die Stuttgart German Masters. Dabei symbolisieren die fünf Sterne den Weltklasse-Status mit vier Disziplinen und drei Weltcup-Prüfungen an fünf Tagen.

Vom 15. bis 19. November 2017 startet die 33. Auflage des Stuttgarter Reitturniers mit einer neuen sportlichen Turnierleitung. Mit Andreas Krieg aus Villingen kehrt ein Springreiter in neuer Funktion in die Schleyer-Halle zurück. Zuletzt war er 2011 noch in Stuttgart geritten, doch das ist Vergangenheit. Heute sorgen seine Kinder Niklas und Leonie für die sportlichen Erfolge. Er selbst konzentriert sich mit seiner Frau Kirsten auf den Turnier- und Ausbildungsstall, den er seit 1987 am Rande des Schwarzwalds betreibt. Ein bekanntes Gesicht ist auch Kai Huttrop-Hage. Ihn kennt man bislang allerdings vor allem durch seine Stimme, denn der 44-Jährige ist seit Jahren als Sprecher beim Turnier im Einsatz. Hauptberuflich leitet er als Geschäftsführer das Hofgut Albführen in Dettighofen und das Gut Ringelsbruch in Paderborn. Dritter im Bunde der neuen sportlichen Turnierleitung ist Carsten Rotermund, der bereits seit einigen Jahren in der Turnierorganisation aktiv ist und weitere Verantwortung übernehmen wird.

Erleben Sie live spannende Springwettbewerbe, elegante Dressuren, rasante Gespannfahrten und fantastische Pferdeshows beim 33. STUTTGART GERMAN MASTERS.