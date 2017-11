36. Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt

Das außergewöhnliche Konzept: Alle Künstler und Handwerker bieten am ersten Adventswochenende in Schwäbisch Hall ausschließlich selbst gefertigte Arbeiten an und führen die Herstellung am Stand vor.

Kerzenzieher, Glasbläser, Holzschnitzer, Steinbildhauer, Schmied, Metallkunst, Emaille, Duftöldestille, Keramik, Kalligraphie, Springerlesmodel, Holzspielzeug, Drechselwerk, Kerzenfärben, Denkspiele, Tiffany, Kinderwerkstätten, Holzofengebäck, hausgemachter Glühwein u. v. m.

Für noch mehr Vielfalt und Abwechslung sorgt ein jährlich wechselnder Schwerpunkt, welcher durch die neuen Teilnehmer beeinflusst wird.

Das Markttreiben wird umrahmt durch Darbietungen von Gauklern und Spielleuten, die barocke Orgel wird bespielt, Kinder können Weihnachtsgebäck herstellen oder geschminkt werden.