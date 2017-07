36. Lab- Festival - Benjakob

Aus dem sicheren Hafen der Vergangenheit in den Staub der Straße von heute: Benjakob lernt laufen, solo. Mit eigenen Songs auf Deutsch und Englisch. Acoustic soul straight from the heart.

Die musikalischen Sporen verdiente Benjokab in den 2000er Jahren mit Bands wie Jive Injector und Cosmopolitan Drive. Nun macht er sich auf, mit Stimme und Gitarre die Welt zu erobern. Mit jazzig und folkig angehauchtem SingerSongwriter-Pop, tanzbaren Grooves und feinen Texten. Sei Groove, sei Liebe!

Benjamin Koehler – Gesang, Gitarre

Bastian Kilper – Schlagzeug

Präsentiert von OstendLiebe