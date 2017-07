36. Lab- Festival - The Wishing Well

The Wishing Well aus Melbourne spielen eine unglaublich reiche und verzaubernde Mischung von Folk, Pop und Rock, die an die Klassiker dieses Genre wie The Waterboys, Dave Matthews oder Latin Quarter erinnern. Dennoch haben sie ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Stil mit wehmütigen Geigen, ozeanischem Cello und ausdrucksstarkem Gesang entwickelt. Die Musik von The Wishing Well hat Textur und Tiefe, überzeugt mit großartigen Arrangements, die sich um herrlich poetische Texte spinnen.

Nach zehn Jahren auf Tournee haben The Wishing Well mehr als 55.000 CDs verkauft, vier Alben veröffentlicht und mehrere bedeutende Festivals und unzählige Shows auf der ganzen Welt gespielt.

Jai Larkan – Gesang, Gitarre

Rivkah Larkan – Geige

Kimberley Frezel – Geige

Natalie Halliday – Cello

Carlos Browne – Schlagzeug

James Hatfield – Bass

Mr. Lebowski – unser Hund