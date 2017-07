36. Lab- Festival - Big Mike & Double Dynamite

Rau, ungehobelt und schmutzig geht es bei Big Mike & Double Dynamite zu. Sie verschmelzen die Rauheit des Delta Blues, die Wildheit des Rockabilly mit unterschiedlichsten Einflüssen zwischen Polka, Soul und Country zu einer einzigartigen Mixtur – Bluesbilly eben.

„Rock’n’Roll und Blues sind so eng miteinander verwurzelt, da war es einfach sinnvoll, diese beiden Genres zu mischen. Wobei mischen nicht das richtige Wort ist – Rock’n’Roll lebt vom frühen Blues. Wir haben nur weitergeführt, was sowieso zusammengehört.“ (Michael van Merwyk)

Michael van Merwyks einzigartige Stimme, Tonys scheppernde Bassläufe und Tommys Drums gehen direkt in die Beine. Wenn alte Bluesklassiker wie zum Beispiel „I am a lover, not a fighter“ mit einer bisher nie gehörten Lebendigkeit gespielt werden, dann kann sich niemand dem Bann von Bluesbilly entziehen.

Michael van Merwyk – Gesang, Gitarre

Tony „The Cambler“ – Bass

Tommy „Drumking“ Bornemann – Schlagzeug