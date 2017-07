36. Lab- Festival - Grachmusikoff

Das ist jetzt aber wirklich die allerallerletzte Gelegenheit, die schwäbischen Veteranen harter Rockklänge und sanfter Balladen, des Blues und der Blosmusik in Stuttgart zu erleben! Denn Ende 2017 stellen die Gracs die Blasinstrumente in die Ecke und werden fortan Geschichte sein.

Die Bandgeschichte begann im Sommer 1978 mit einer Demo gegen die Jugendhausschließung in Bad Schussenried. Das erste Lied der Brüder Georg und Alex Köberlein sowie Hansi Fink alias Igor, Boris und Nikita Grachmusikoff hieß dann auch „D' Marie hoggd dussa und bläred.“

Seit dieser Zeit zerstörten die schwäbischen Bluesbrothers – meist unter dem Label Grachmusikoff, zwischendurch auch als Schwoißfuaß – mit Spontaneität, Chaos und Fantasie die Strukturen der postmodernen abendländischen Ästhetik. Wenn von der besten schwäbischen Rockband der Welt die Rede ist, haben nicht nur die Fans Mühe, ihre „Subbr, subbr“-Begeisterung in vernünftige Worte zu fassen.

Machen wir nochmal ein großes Fest mit Köberlein und Co.! In Erinnerung an – wenn wir uns nicht verzählt haben – 112 legendäre Auftritte im Lab und beim Labfest!

Georg Köberlein – Gesang, Posaune, Gitarre, Keyboard

Hansi Fink – Gitarre, Akkordeon, Gesang

Alex Köberlein – Keyboard, Saxofon, Querflöte, Gesang

Paul Harriman – Bass, Gesang

Martin Mohr – Schlagzeug