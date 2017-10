360° Winter Jam

Der HipHop Jam zu Weihnachten ist Tradition in der halle02. 360Records lädt ein – und hat wieder ein extra dickes Line-Up gestrickt. Neben Acts und alten Weggefährten wie DJ MikiLeaks, Smif N Wessun oder True Rokin Soul gibt’s natürlich wieder Turntable-Action, Graffiti, B-Boying und weiteren Shizzle rund um den Weihnachtsbaum. Ganz besonders freuen wir uns auf den super-special-Guest Auftritt von Morlockk Dilemma.Das get-together zum Jahresausklang im Kreise der Lieben. Also macht auch auf nach good old Heidelberg.

Mainstage:Smif-N-Wessun (Brooklyn)+ Live Band Champion SoundMorlock Dilemma (Leipzig)R.O.N & J.A.X. (Heidelberg)360° Crew: Soundtrax / Toni-L / Step

Host: TORCH

360° Funk Floor:True Rokin Souls (MA/HD)Crazy Force (Luzern)Unique Wizzards (Heidelberg)GoFunkYourSelf (Franken)Tec Roc (Landshut)DJ Double D (Offenbach)Warm Up & Afterparty DJ's:MikiLeaks (360°/HD)Pimp Valium (TAT/HD)DJ Reezm (Zürich)Bobby Peru (360°/Zürich)Graffiti: SerzNoseBascoHombreRampage