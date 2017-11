39. Plochinger Weihnachtsmarkt

Wunderschöner stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt und viel musikalischem Begleitprogramm.

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende zum 39. Mal seine Pforten und ist somit einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Frau Holle“ - angelehnt an das bekannte Kindermärchen der Gebrüder Grimm - verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt sowohl die kleinen als auch großen Besucher. Lichterglanz, Märchenfiguren sowie eine Märchenerzählerin lassen nicht nur die jüngsten Besucher ins Träumen kommen.

Der Auftakt zum Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder am Freitag, dem 01.12.2017 statt. Auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße sorgen die Weihnachtsmarkthüttchen und -stände an diesem Weihnachtsmarktwochenende für eine vorweihnachtliche Stimmung. Rund 70 Stände mit adventlichen, dekorativen und kulinarischen Angeboten und der Kunsthandwerkermarkt laden zum Bummeln ein. Dort können mit Sicherheit die ersten Weihnachtsgeschenke erstanden werden.

Im Alten Rathaus freuen sich der Glasbläser und der Holzdrechsler aus dem Erzgebirge auf die Besucher und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter blicken. Auch im Sitzungssaal findet man Kunsthandwerk satt: Von selbsthergestellten Schmuckstücken, über Malereien bis hin zu Filzarbeiten und Skulpturen ist für jeden Kunstliebhaber etwas geboten.

Auf der Rathausterrasse kann man sich ab Samstag im beheizten „Märchencafé“ verwöhnen lassen und die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Außerdem werden am Samstag in feierlicher Runde unter allen teilnehmenden Schulen und Kindergärten die schönsten Weihnachtsbäume unseres Tannenbaumschmuck-Wettbewerbs prämiert. Alle liebevoll gestalteten Weihnachtsbäume können die Besucher – verteilt in der Fußgängerzone – während der Veranstaltungstage bewundern. Darüber hinaus dürfen wir uns am Freitag und Samstag auf liebevoll inszenierte Vorführungen der Panoramaschule und des Kinderhaus Beethovenstraße am Fischbrunnenplatz freuen.

Rund um den Marktplatz gruppieren sich wieder unsere kleinen Holzhäuschen, in denen weitere Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Das Café der Harmonikafreunde lockt mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Harmonikamusik in den Treff am Markt. In den Räumlichkeiten der Marktstraße 33 gibt es märchenhafte sowie weihnachtliche Gemälde und Aquarelle vom Atelier 47 zu bestaunen. Zahlreiche Plochinger Vereine und Organisationen bieten den Weihnachtsmarktbesuchern, entlang der Fußgängerzone, kulinarische Köstlichkeiten sowie Selbsthergestelltes. Als besonderer Anziehungspunkt wird am Sonntag im Märchenzelt eine Märchenerzählerin zu Gast sein, die die großen und kleinen Zuhörer für kurze Zeit auf die Reise in eine andere Welt entführt. Obendrein kann man während des gesamten Weihnachtsmarktes musikalischen Beiträgen ortsansässiger Vereine lauschen. Für Kinder gibt es ab Samstag die lebende Krippe mit Schäfle und Esele und in der Stadtbibliothek erleben Kinder ab 3 Jahren ein Figurenspiel über den Weihnachtsmann mit dem Reutlinger Kindertheater Patati Patata.