39. Sindelfinger Weihnachtssession

„Dem Feiertagstrott entfliehen – Leute und alte Bekannte treffen – und dabei noch richtig gute Musik machen und erleben!“

Unter diesem Motto trafen sich am 26.12.1979 ein paar junge Amateurmusiker im Foyer der Stadtbibliothek Sindelfingen und jammten Santana, Hendrix oder Clapton mit ausgedehnten Improvisationen rauf und runter. An einem Weihnachtsfeiertag ein Rockkonzert zu machen war etwas sehr ungewöhnliches und wird dieses Jahr - was damals keiner glaubte - zum 39sten Mal gefeiert.

Seit diesem Jahr ist der neugegründete Verein "Sindelfinger Weihnachtssession e.V." Träger der Veranstaltung.

Über verschiedene Stationen, Gemeindezentrum, Pavillon, Turn- und Festhalle Maichingen - im geplanten Kulturzentrum „Concordia“ drehte im Winter 1983 der Sindelfinger Flmemacher Roland Emmerich nebenan gerade seine Tricks zum „Arche Noah Prinzip“ – ging es 15 Jahre lang über die Klosterseehalle bis heute in die Stadthalle mit Anfangs 250 und in den letzten 25 Jahren mit stetig 800 bis zuletzt 1300 Besuchern .

Viele ehemalige und hiergebliebene Sindelfinger und Böblinger nutzen die Weihnachtssession wie zu Anfangszeiten als Treff an Weihnachten und im Foyer ist das Gedränge oft größer als im Saal. Das Programm besteht heute aus einem Teil „Session pur", im Anschluss spielen sechs bis acht Bands aus der Region ohne Gage. Der nicht kommerzielle Charakter war den „Machern“ durchgängig äußerst wichtig. 1979 wurde an „amnesty international“ gespendet und von der Veranstaltung 2016 konnte der Spendenbeitrag von 5750.- EUR an "Nachbarn in Not", "Thamar" und "EineWelt Pamoja" übergeben werden.