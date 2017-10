Am Mittwoch, 8. November 2017 präsentiert Stephan Schulz mit seiner 3D-Show „Südtirol & Dolomiten – im Zauberreich der leuchtenden Berge“ ab 18.00 Uhr im FORUM des Technik Museum Speyer eine packende Reise voller Emotionen in brillanter 3D Projektion.

In wohl keinem anderen Gebiet auf der Welt findet sich auf einem geographisch so kleinen Raum eine derartig vielfältige Erlebniswelt wie in Südtirol. Geprägt durch eine überaus gelungene Kombination zwischen herzhaft alpenländlicher Kultur und italienischem Lebensflair verbindet sich für viele ein Zauber, dem man sich nur schwer entziehen kann. Mächtige Gebirgsstöcke, geheimnisvolle Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten haben den 3D-Fotografen Stephan Schulz zu allen vier Jahreszeiten begeistert. Per Mountainbike fuhr er durch den blühenden Vinschgau, stieg auf den Gipfel des Ortler, folgte getreu einer uralten Tradition einer Karawane von über 2.000 Schafen über den Alpenhauptkamm und nahm zusammen mit über 1.000 ladinisch-sprachigen Männern an der größten Pilgerfahrt im Alpenraum teil.