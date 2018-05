× Erweitern 3klang

Wir covern Lieder die zu uns passen, und die wir dann auf unsere Art und Weise interpretieren. So wählen wir Lieder aus Stilrichtungen wie Folk, Rock, Soul oder Blues. Hier einige Titel. All Summer long, Fields of Gold, Georgy Porgy, I shot the Sherifff, You've got a Friend. Unseren Fokus haben wir auf den Gesang gelegt. Jeder von uns ist sowohl solistisch als auch chorisch sehr gut beschlagen. Für Abwechslung ist also gesorgt.