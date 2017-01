Mit dicken Eiern und einem Eimer voll Hass begegnet 3Plusss der Welt - mal Mehr, mal weniger. Die Juice bezeichnet das als gesunde Scheißegal Attitüde, aber das ist ihm scheissegal. Kindskopf vs. Knowlegde, und das alles jetzt Auf der Stelle.

"Du bist allein. Schrecklich einsam. Also nicht so richtig einsam, da draußen sind ja sieben Milliarden andere Menschen und jeden Tag werden es mehr. Aber das macht es irgendwie noch einsamer, schließlich sitzt du schon den ganzen Tag auf der Couch, schaust dümmlich aus dem Fenster und die größte soziale Interaktion heute war, dass du deinen Nachbarn beim Bumsen zugehört hast. Das wolltest du nicht wirklich, aber auf den 30 qm in diesem Mietshaus mit Zimmern aus Papier ist es wirklich schwer jemandem auszuweichen, selbst wenn man seine Wohnungstür zulässt und abschließt. So wie du jetzt. Du könntest die Tür auch auflassen, es würde niemand eintreten. Einen Großteil der Menschen hasst du aus Gründen, ein Kleinteil der Menschen hasst dich aus Gründen. Und so starrt man aneinander vorbei aus Fenstern hinaus.

Du warst mal glücklich, zumindest hilft dir dein schwammiges Erinnerungsvermögen dabei dir das einzureden. Dinge haben geklappt. Das Schicksal meinte es gut mit dir. Dann weißt du nur noch von Schüssen, von Explosionen, dem Gefühl des Gleichgewichtsverlusts und dem zischenden Geräusch der letzten Luft, die aus deiner Brust weicht als du mit der Fresse nach vorne aufschlägst. Krieg ist ein tolles Bild dafür. Ein paar Kilometer weiter laufen Männer mit Waffen herum, die größer als Kinderkörper sind, und verteidigen irgendwas vor irgendwem, und du sitzt hier rum und erzählst dir selbst etwas von Krieg. Du bist ein Weichei. Steh auf, du musst pinkeln. Aber du trinkst noch einen Schluck Wasser. Und noch einen.

Und alles wofür es sich zu kämpfen lohnt ist es nichtmal wert duschen zu gehen."