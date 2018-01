4. Akademiekonzert

Thierry Escaich

Baroque Song

Francis Poulenc

Concert champêtre FP 49

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Der Durchbruch kam, wie bei so manchem großen Dirigenten, mit einem Einspringer: Mariss Jansons war erkrankt, und der junge Alexandre Bloch übernahm kurzfristig ein anspruchsvolles Konzertprogramm am Concertgebouw in Amsterdam – inzwischen ist das Energiebündel Bloch frisch gekürter Chef beim renommierten Orchestre National de Lille und ein enorm begehrter Gastdirigent. In Mannheim bringt er Musik seines Lehrers Thierry Escaich mit Francis Poulenc und Ludwig van Beethoven zusammen: ein französisch-deutsches Gipfeltreffen zwischen Charme und Schicksal, sekundiert von Frankreichs neuem Star-Cembalisten Justin Taylor, der beim Concours Musica Antiqua mit Preisen überhäuft wurde.