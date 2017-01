4. Heilbronner Neckarcup

× Erweitern Nikolos Bassilaschwili Sieger 2016

Der ATP Challenger Neckarcup mit 64 000 Euro + Hospitality (nur 16 x weltweit in dieser Kategorie) geht vom 13. bis 21. Mai in die 4. Runde, um weiterhin jungen aufstrebenden Tennistalenten als Sprungbett zu dienen.

Das Turnier reiht sich zeitlich in namhafte Turniere ein, zwischen dem ATP Turnier in Rom und dem Grand-Slam-Turnier French Open in Paris. Auch Spieler wie Roger Federer und Rafael Nadal haben ihre Karriere auf der Challenger Tour begonnen. 2014 konnte Jan-Lennard Struff den Sieg für sich verbuchen, ein Jahr später erkämpfte sich Alexander Zverev, mittlerweile unter den Top-30 der Welt, den Sieg. 2016 ging der Georgier Nikolos Bassilaschwili als strahlender Sieger vom Platz. Auch 2017 rechnet der Veranstalter mit vielen Weltklassespielern auf der Anlage am Trappensee. Die Ticketpreise werden wie in den Vorjahren sehr moderat gestaltet – ein ideales Event für alle Tennisbegeisterten aus der Region.