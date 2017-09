4 Jahre Beefcake - Halloween Special

House, Disco

Mit der Partyreihe Beefcake wollen wir an die Zeit erinnern, in der wir, homo und hetero, auf schwulenfreundliche Partys gegangen sind, weil dort die beste Musik der Stadt lief und kreative Menschen zusammenkamen. Wir wollen allen eine angenehme Party bieten und verzichten dabei auf das Pompöse. Bei uns ist jeder (ab 18) herzlich willkommen. Auf Musik legen wir besonders großen Wert. Bei der Beefcake läuft House und Disco – angelehnt an die Partys in den 70igern, 80igern und 90igern in Chicago, Detroit, New York und Ibiza, in Clubs wie Paradise Garage oder auf der Terrasse im Space. Unsere musikalische Inspiration liegt irgendwo zwischen Larry Levan, David Morales, DJ Tonka, Joey Negro und Louie Vega. Sie haben die Stimmen von Diana Ross, Donna Summer, Michael Jackson oder Loleatta Holloway zu einem ewigen Echo vereint und auf die Tanzfläche gebracht. Das feiern wir bei der Beefcake.