Weihnachten – das Fest der Liebe, Harmonie und Geborgenheit. Nicht so für die vier sehr unterschiedlichen Helden des Films. Weil bei ihnen zu Hause die Familienkonflikte kurz vor Weihnachten eskalieren, müssen sie dieses Jahr Heiligabend ausgerechnet in der Psychiatrie verbringen. Zu ihrem Glück steht ihnen der unkonventionelle Arzt Dr. Wolff zur Seite, der in allen ihre Stärken sieht und ihnen mehr zutraut als sie sich selbst. Mit seiner Hilfe finden die Vier wieder ein Stück zu sich selbst und gemeinsam erleben sie ein Weihnachten, das sie nie vergessen werden.

Das Regiedebüt von Theresa von Eltz ist ein intensives und grandios gespieltes Drama, das einen ernüchternd realistischen Blick auf die Welt der offenen Psychiatrie wirft. Der Film ist ein großes Wagnis, könnte eine solche Geschichte doch leicht ins Überdramatische abrutschen. Doch dank des gelungenen Drehbuchs, in dem sich die Charaktere glaubhaft entwickeln, gelingt dieser Versuch. Der sanft eingeflochtene Humor, die ruhige Kameraführung und Musik, die in keinem Moment störend oder dick aufgetragen erscheint, ergänzen ein glänzendes Ensemble junger Darsteller. Die Nachwuchs-Stars Jella Haase, Paula Beer, Jannis Niewöhner und Moritz Leu agieren in jedem Moment glaubhaft und schaffen so eine enorme Authentizität und Nähe zu den Figuren. Es ist gleichzeitig beängstigend und beeindruckend, was die Schauspieler leisten. Lara, Tochter aus gutem Hause, die auf einem Drogentrip hängengeblieben ist und sich betont lässig gibt. Alexandra ist nahezu das Gegenteil: Ein stilles Mädchen, das zerrissen zwischen den Streitereien ihrer geschiedenen Eltern und der psychischen Labilität ihrer Mutter keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich aus einem fahrenden Auto zu werfen. Fedja ist das geborene Opfer – oder zumindest sieht er sich so. Weil er von seinen Mitschülern gemobbt wurde, hat er sich komplett in sich selbst zurückgezogen, während der vierte im Bunde, Timo, seiner Umwelt nur noch mit Aggression begegnet.

Theresa von Eltz traut sich hier an ein schwieriges Thema, das sie authentisch beleuchtet. So gelingt ihr ein etwas anderes Weihnachtsmärchen und ein ehrlicher und beeindruckender Film.