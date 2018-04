4. Liederkranz-Sommerfest

Ort: Außenbereich Karl-Koch-Halle Hirschlanden

Zum Festbeginn am Samstagnachmittag kommt Gartenexperte Volker Kugel, bekannt aus Funk und Fernsehen. Der Direktor des Blühenden Barocks gibt zwei Stunden lang Tipps und Ratschläge rund ums Gartenjahr und beantwortet Besucherfragen. Am Samstagabend gibt es musikalische Unterhaltung mit den „Music-Brothers“. Beginn ist am Sonntagmorgen um 11:00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ab 12:00 Uhr beginnt der Festbetrieb. An beiden Tagen Bewirtung mit schwäbischen Spezialitäten aus Küche und Keller.