4. Mannheimer Meisterkonzert

Mitwirkende

Elias Grandy Dirigent

Dirigent Jeroen Berwaerts Trompete

Programm

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92

Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92 HK Gruber Busking für Solo-Trompete, Akkordeon, Banjo und Streicher

Busking für Solo-Trompete, Akkordeon, Banjo und Streicher Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 8 F-Dur, op. 93

Beschreibung

Mit dem Werk „Busking“ steht die Komponistenpersönlichkeit dieser Saison, HK Gruber, im wortwörtlichen Mittelpunkt des 4. Sinfonischen Konzerts in Mannheim, denn das facettenreiche, pulsierende Werk wird von der siebten wie auch achten Sinfonie Beethovens musikalisch umschlossen. Mit „Busking“ betritt darüber hinaus ein herausragender Interpret an der Trompete das Podium: Jeroen Berwaerts ist weltweit der zweite Musiker, nach dem Widmungsträger, der das effektvolle Werk von Gruber in sein Repertoire aufgenommen hat und nun auch zusammen mit der Staatsphilharmonie nach Mannheim bringt.