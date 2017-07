× Erweitern Seefest Ellwangen

In gewohnter Manier findet vom 04.08.2017 bis 07.08.2017 das 4-Tages Seefest am Sonnenbachstausee bei Ellwangen-Pfahlheim statt. Zur Unterhaltung spielen unter anderem die "originalSüdtiroler Spitzbuam", die Trachtenkapelle Pfahlheim sowie weitere Show und Stimmungskapellen auf. An allen 4 Veranstaltungstagen ist der Eintritt frei! Es sind reichlich Parkplätze direkt am Festzelt vorhanden. Mit Vergnügungspark für Kinder. Am Montag 07.08.2017 mit großen Brillant Feuerwerk.