4. Wieslocher Symposium zur kulinarischen Bildung

Die kulinarische Bildung und ihre Bedeutung für unsere Zeit stehen auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt des 4. Wieslocher Symposiums, das am 24. Juni 2017 im Palatin Kongresshotel in Wiesloch stattfindet.

Das Kulinaristik-Forum ist eines der großen Netzwerke in unserem Land für die Zusammenarbeit von Wissenschaft (Theorie) und beruflicher Praxis. Es ist verankert in der Metropol-Region Rhein-Neckar und deutschlandweit aufgestellt. Das Forum gibt ein Jahrbuch heraus, verleiht einen Wissenschaftspreis und veranstaltet Kolloquien und Kongresse.

Als Unterstützer der kulinarischen Bildung öffnet das Palatin Kongresshotel in Wiesloch am 24. Juni 2017 von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr seine Türen für alle Menschen, die sich für eine zeitgemäße Ernährung und für die kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte des Essens und der Gastlichkeit interessieren. Zusammen mit dem Forum wollen wir erreichen, dass an einer Stelle in der Metropolregion Rhein Neckar kontinuierlich über Inhalte und Formen kulinarischer Bildung, im Kontext der kommunikativen und nutritiven Bedürfnisse, nachgedacht wird und dass die Rolle des Essens und der Gastfreundlichkeit im Aufbau der Kulturen verdeutlicht wird. Auch in diesem Jahr haben wir wieder mehrere namenhafte Redner eingeladen, die in Gesprächsrunden und Vorträgen, Stellung zum aktuellen Thema nehmen.