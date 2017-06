41. Kornlupferfest

Publikumsmagnet am Neckarstrand mit Live-Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, Wettbewerb im Fischerstechen. Im Jubiläumsjahr: Ausstellung mit historischen Erntemaschinen

Buchstäblich im Zeichen des Korns steht der Festlesmagnet am Neckarstrand in seinem 41. Jahr: Wie hat man zu Groß-vaters Zeiten gedroschen, mit welchen Maschinen fuhr man aufs Feld und was ist ein Garbenstricklein? Im Offenauer Jubiläumsjahr 2017 geben eine Dreschfle-gelgruppe sowie zahlreiche liebevoll ge-pflegte Traktoren anschaulich Antworten aus der Zeit, als die Landwirtschaft noch in ihren maschinellen Kinderschuhen steckte.Mit einem der knatternden Agraroldti-mer gehen Kinder auf große Fahrt durch die Neckargemeinde, das angehängte Güllefass sorgt, natürlich nur mit Was-ser, für spritzige Momente im turbulen-ten Festgeschehen. Selbstverständlich fehlen im Offenauer Jubiläumsjahr 2017 die klassischen Bestandteile des Kornlup-ferfests nicht. Drei Tage lang verwandeln die örtlichen Vereine die lange Johann-Michl-Promenade in eine glitzernde Festlesmeile. Beim Kornlupfer-Fischerstechen geht es am Sonntag dann auch auf den Neckar-wellen hoch her.