41. Stuttgarter Weindorf

Vom 30. August bis 10. September 2017 verwandeln sich Stuttgarts schönste Plätze in der Innenstadt zum beliebten und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Stuttgarter Weindorf. Zwölf Tage lang können sich die Gäste von den rund 30 Wirts- und Winzerfamilien und den Süßwarenspezialisten kulinarisch verwöhnen lassen. In den wunderschön geschmückten, gemütlichen 128 Weinlauben auf dem Markt- und Schillerplatz sowie in der Kirchstraße findet man auf den Speisekarten ausschließlich regionale Speisen und Spezialitäten, wie das Schwaben-Leibgericht Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, an den Familiensonntagen finden die kleinen Gäste besondere Leckereien für Kinder. Eine optimale Begleitung zu den schwäbischen Köstlichkeiten stellen die über 500 Qualitätsweine dar. Dabei sind sowohl Genossenschaften und Weinerzeuger des VDP (Verein Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V.), als auch kleine Weingüter vertreten. Weingenießer haben die Möglichkeit auch neue Rebsorten oder neue Cuvées zu verkosten. Das Weindorf hat mittlerweile die schöne Tradition, zu einem Fest für alle geworden zu sein. So wird zum Beispiel an den Familiensonntagen ein besonderes Kinderprogramm angeboten. Neuerung in diesem Jahr ist der Familiegottesdienst auf der Rathaustreppe am 3. September um 11:30 Uhr, der dann nahtlos in ein spannendes Spieleangebot für die kleinen Gäste übergeht. Im Rahmen einer kniffligen Rallye lernen die Kinder das Weindorf kennen, am Ende warten schöne Preise auf die Kids. Mit einem ökumenisch-musikalisch-literarischen Gottesdienst auf der Rathaustreppe startet der letzte Weindorftag am Sonntag, 10. September um 11:30 Uhr.Ebenfalls sonntags belohnen die Wirte, in Kooperation mit dem Verkehrsverbund VVS, alle Gäste mit tagesaktuell gültigem VVS- Fahrausweis. Sie erhalten an diesen Tagen an der Info-Laube ab 11:30 Uhr einen Wert-Gutschein, der bei jedem Weindorfbetrieb eingelöst werden kann. Bereits im sechsten Jahr kommen zum „Weindorf-Treff“ illustre Gäste von Film, Funk und Fernsehen, aus Politik und Wirtschaft sowie aus der Literatur-, Musik- und Comedyszene beim Viertele zusammen und lassen sich von den Moderatoren der Stuttgarter Nachrichten sowie des Radiosenders SWR4 an fünf Weindorftagen von 17 bis 18 Uhr in der Laube der „Alten Kanzlei“ über allerlei amüsante und tiefschürfende Themen „auf den (Wein-) Zahn fühlen“. Einsatzfreudige Stadträte und Bürgermeister können am Dienstag, den 5.September, beim traditionellen Traubenpressen zeigen, wie viel Saft sie aus den frischen Früchten quetschen können. Zur kostenlosen Probe dieses besonderen Trunks sind die Zuschauer herzlich eingeladen.Wissenswertes für den Weindorf-Besuch:

 Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 10. September 2017.

 Täglich von 11:30 bis 23 Uhr, donnerstags bis samstags bis 24 Uhr.

 Infos auf der Website, der offiziellen Facebook-Seite oder in der kostenlosen Weindorf-App.