42. Reutlinger Kammermusik-Zyklus

Das erst 2011 gegründete Ungarische Kammerorchester nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nach Italien. Unter dem Titel „Italienische Konzerte“ erwartet Sie ein ausgesuchtes Programm:Hugo Wolfs sonnige Italienische Serenade, eines der populärsten Werke des Komponisten, vermittelt in seiner Heiterkeit und unbeschwerten Leichtigkeit italienisches Lebensgefühl. „Italienisch“ ist auch die 6. Streichersonate des jugendlichen Gioacchino Rossini und das einzige Streichquartett von Giuseppe Verdi. Dieses Werk komponierte er aus Langeweile, da sich Proben zu Aida wegen der Erkrankung einer Solistin verschoben hatten und er untätig im Hotel rumsaß. Welch ein Juwel, da bedauert man fast, dass er nicht öfter Langeweile hatte!Ein weiterer Programmblock ist Werken für Violoncello und Kammerorchester gewidmet. Solist ist der Cellist Leonard Elschenbroich, der den Zuhörern von seinem umjubelten Auftritt 2013 mit seinem Klaviertrio noch in bester Erinnerung ist. Er spannt den Bogen von einem Cellokonzert von Antonio Vivaldi über Paganinis höchst virtuose „Moses-Variationen“ bis hin zu Strawinskis Suite italienne, die hier in einer Bearbeitung für Violoncello und Orchester erklingt.