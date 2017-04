42. Reutlinger Kammermusikzyklus

Der Pianist Nikolai Lugansky war ein echter Shooting-Star: Mit sechzehn Jahren gewann er beim 8. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig die Silbermedaille und zwei Jahre später beim Rachmaninoff-Wettbewerb in Moskau den 2. Preis. 1994 begann mit dem Sieg beim 10. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau seine internationale Karriere. Sein Programm umfasst poetische und virtuose Werke von Tschaikowsky und Chopin.

Peter I. Tschaikowsky Die Jahreszeiten: 12 Stücke op. 37a

Frédéric Chopin Polonaise-Fantaisie As-Dur op. 61 Barcarolle Fis-Dur op. 60 Ballade Nr. 4 f-Moll op. 52

Tschaikowskys Klavierzyklus "Die Jahreszeiten" sind zwölf Charakterstücke, die als musikalische Beilage zu einer monatlich erschienenen Petersburger Musikzeitschrift gedacht waren. Die Titel der einzelnen Stücke tragen so poetische Namen wie „Am Klavier“, „Karneval“, „Helle Nächte“, „Erntelied“, „Troikafahrt“ oder „Weihnachten“.

Dem großartigen Klavierwerk von Chopin ist der zweite Teil dieses Abends gewidmet. Mit bekannten, höchst virtuosen Werken wie der Polonaise-Fantaisie in As-Dur op. 61, der rauschenden Barcarolle op. 60 und seiner 4. Ballade op. 52 präsentiert Lugansky ein Programm der Extraklasse. Freuen Sie sich auf einen Abend, bei dem Musikalität und Virtuosität eine einmalige Verbindung eingehen.