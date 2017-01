42. Stuttgarter Meisterklasse für Lied mit Elly Ameling und Graham Johnson

Das nennt man Doppelspitze: Elly Ameling, die Grande Dame des Liedgesangs, und Graham Johnson, der Gentleman unter den Liedpianisten, halten die 42. Stuttgarter Meisterklasse für Lied der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie. Am 2. und 3. März kann man als Zuhörer von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr im Paul-Lechler-Saal des Hospitalhofs Stuttgart Graham Johnson beim Lehren beobachten. Am 4. und 5. März von 10.30 bis 13 und von 17 bis 19.30 Uhr gibt Elly Ameling am selben Ort ihren reichen Erfahrungsschatz weiter. Mit ihren jungen Schützlingen arbeiten die beiden Künstler an der Interpretation deutscher, französischer und englischer Lieder. Eine aktive Teilnahme ist sowohl für Sänger als auch für Liedduos möglich.

Elly Ameling, 1933 in Rotterdam geboren, galt als eine der bedeutendsten Liedsängerinnen ihrer Zeit. Viele ihrer Platteneinspielungen wurden zu Referenzaufnahmen. Für ihre Verdienste um die Musik wurde die Sängerin von der niederländischen Königin zum Ritter des Ordens von Oranien-Nassau ernannt und mit dem Orden vom Niederländischen Löwen ausgezeichnet. Sie erhielt vier Ehrendoktortitel an Universitäten in den USA und in Kanada. Seit ihrem Abschiedskonzert 1996 im Concertgebouw Amsterdam unterrichtet sie in vielgefragten Meisterklassen. 2015 wurde sie mit der Hugo-Wolf-Medaille für ihre immensen Verdienste um die Liedkunst ausgezeichnet

Geboren in Rhodesien, kam Graham Johnson 1967 nach London. Heute ist er einer der renommiertesten Liedbegleiter unserer Zeit, der namhaften Sängerinnen und Sängern als Klavierpartner zur Seite stand und steht. Zu seinen besonderen Verdiensten zählt die Gesamtaufnahme des Schubert’schen Liedschaffens. Seit vielen Jahren ist er Juryvorsitzender des Londoner Wigmore-Hall-Liedwettbewerbs. Der Pianist lehrt als Professor für Liedgestaltung an der Guildhall School of Music. 1994 wurde er zum Officer of the Order of the British Empire ernannt, 2002 wurde er von der französischen Regierung zum Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt, seit 2010 ist er Ehrenmitglied der Royal Philharmonic Society in London. 2014 wurde ihm die Hugo-Wolf-Medaille für seine immensen Verdienste um die Liedkunst verliehen.