Am 24. März um 19.30 Uhr findet die 43. Frühlingssinfonie des Musikverein Oedheim e.V. in der Kochana in Oedheim statt.

Hier wird der Musikverein Oedheim zum Einen eine Auftragskomposition, die derzeit von einem jungen, ambitionierten Komponisten aus der Region geschrieben wird, uraufführen. Zum Anderen ist es dem Musikverein Oedheim gelungen, den weltbekannten Jazz-Posaunisten Nils Landgren zu gewinnen, der auch den Spitznamen "Mr. Red Horn" trägt. Der Vorverkauf für die Frühlingssinfonie startet in den nächsten Tagen. Eintritt 10 € VVK, www.musikverein-oedheim.de