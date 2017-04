46. Gäu-VolksFest

Bereits zum 46. Mal stellt der TuS Ergenzingen ein buntes und abwechslungsreiches Festprogramm auf die Beine. Den Start macht am Freitag die Partyband AllgäuPower mit der dritten Dirndl- und Lederhosenparty. Am Samstag übernimmt nachmittags der Musikverein Wolfenhausen, abends stehen dann Schlager mit dem Duo Die Schneehühner und volkstümliche Party-Mucke mit Geri der Klostertaler auf dem Programm. Der Sonntag beginnt traditionell zum Frühschoppen mit feiner Blasmusik der Randenmusikanten, abends heißt es dann Party Pur mit der Joe Williams Band. Zum Abschluss sorgen am Montag die Gruppe Honk & Blow und das Trio Die Lausbuba nochmal für Stimmung im Festzelt.