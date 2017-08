49. Internationales Vorderladerschießen

× Erweitern Internationales Vorderladerschießen

Westernfans leben ein Wochenende lang friedlich in ihren Tipis und Lodges im rustikalen Traditionslager auf einer Wiese am Waldrand beim Hasenbühl zusammen. Mit faszinierenden Kostümierungen gestaltet sich das Treffen alljährlich zu einem kunterbunten Spektakel: Neben Trappern mit Fellmützen und hübschen Ladies im Südstaatenlook lebt auch mancher Indianer im bestickten Hirschlederwams an diesem Wochenende seinen persönlichen Traum von Freiheit aus. Es gibt Verkaufsstände für Kunsthandwerkliches und alles, was ein Westernfan so brauchen kann: vom Indianerschmuck über Cowboystiefel bis zum Kugelgießset. Am Freitagabend, Samstagabend und Sonntagmorgen sorgen Country-Live-Bands im Saloon und auf dem Gelände für die passende Musik.