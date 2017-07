× Erweitern 49. Treffen der LLE-Kartei

1992 wurden diese mittlerweile seltenen VW-Busse gebaut, nicht bei VW in Hannover, sondern in Graz. Nach dem ab den Werksferien 1990 in Hannover der VW Bus T4 vom Band lief, ging die Produktion des VW-Busses T3 bei Steyr-Puch in Österreich ungebremst weiter - ursprünglich in der Version des allradangetriebenen „Syncro“ und letztendlich 1992 auch als „Multivan“.

Hier entstand diese Sonderserie, limitiert auf 2500 Stück, versehen mit Aufklebern „Limited Last Edition“ und an den Türen durchnummeriert von „0001-2500“. Auch die Ausstattung ließ nichts vermissen: elektrische Außenspiegel, getönte Scheiben, Sitze mit Armlehnen, Stoßfänger in Wagenfarbe, Velours im Innenraum, Sportfahrwerk und vieles mehr macht diese nur in Tornadorot und Orlyblau-metallic lackierten Busse zu echten Hinguckern. Schon 1994 war es dann soweit, der VW-Bus-Club LLE-Kartei wurde gegründet und tourt seit dem durch Deutschland, um Land und Leute kennen zu lernen. Nach Dresden im Juni dieses Jahres trifft sich die rot-blaue Busgemeinde nun vom 23.-27. August auf dem Campingpark Breitenauer See, um die Schönheit der Region zu genießen. Am Donnerstag geht’s mit einigen Bussen nach Stuttgart, das Porsche Museum ist für die letzten Busse mit Heckmotor ein unbedingtes Muss, und am Samstag geht’s in rot-blauer Kette nach Maulbronn, das Kloster Maulbronn ist das Ziel.. Für interessierte VW-Bus-Fahrer oder auch die, die es werden wollen, sind wir natürlich erreichbar.

Nähere Informationen gibt es bei Joachim Merker, Telefon 0160-96312072, oder im Internet unter www.lle-kartei.de