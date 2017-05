5. Liederkonzert - Premiere

Diana Haller, Erste Preisträgerin des internationalen Liedwettbewerbs der Hugo-Wolf-Akademie und „Nachwuchssängerin des Jahres 2013“, begibt sich auf musikalische Spurensuche nach dem „Mythos Venedig“, der Stadt des Karnevals, der Musik und der Oper, wo sich Abend- und Morgenland mischen und das Land mit der See sich vermählt. Fündig wird Haller in der deutschen, italienischen und französischen Romantik. Einen persönlichen Bezug entdeckt die kroatische Mezzosopranistin dabei in den Venezianischen Elegien ihres Landsmannes Ivan Zajc (1832-1914), mit dem sie den Geburtsort Rijeka teilt. Zajc‘ Opern waren in ihrer kroatischen Heimat an der Adria seinerzeit erfolgreich, und mit seinen Operetten reüssierte er auch in Wien.