5 nach 4: Kultur am Nachmittag

Roberto Legnani präsentiert virtuose, brillante und berühmte Gitarrenmusik: „Recuerdos de la Alhambra“, von ihm wieder entdeckte Meisterwerke sowie seine großartigen Eigenschöpfungen, u.A. „Moods from the Song of King David“. Unter den musikalischen Highlights sind „La Catedral“ von Augstín Barrios, Variationen über ein Rokoko-Thema von Pjotr Tschaikowsky und eine der grandiosen „Le Rossiniane“ aus Opus 119 von Maruo Giuliani.

Legnanis präzises Spiel ist von höchster eleganter Meisterschaft. Er ist der absolute Meister des sauberen Tons, einer seltenen Technik unter Gitarristen. Mit gewaltigen Klang- und Farbnuancen lässt Legnani eine eindringliche Atmosphäre entstehen.