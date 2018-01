5 nach 4: Kultur am Nachmittag

„Die sichtbare Wirklichkeit bedeutet mir nichts.“ Wolfgang Hildesheimers Briefe an seine Eltern als Tagebuch 1937-1962. Herausgeber Dr. Volker Jehle liest und erzählt. Teil I: Vom bildenden Künstler zum Schriftsteller.

Volker Jehle erzählt vom spektakulären Senkrechtstart des Schriftstellers Wolfgang Hildesheimer und liest Briefe aus der Zeit als Kunststudent in London, während des Zweiten Weltkrieges als Information Officer für die Briten, aber auch als Maler, Zeichner, Bühnenbildner und Werbegraphiker in Palästina mit Aufträgen hauptsächlich für die von seinem Vater 1938 in Haifa für Unilever gegründeten Margarinefabrik. 1947-1949 war Hildesheimer Simultandolmetscher bei den Nürnberger Prozessen, zuletzt Mitherausgeber zweier Prozessakten. Nebenbei beteiligte sich Hildesheimer an einigen Kunstausstellungen, zog 1950 nach Ambach am Starnberger See, um endlich ausschließlich zu malen, was er auch tat, bis zu einem eisigen Tag Ende Januar 1950, als es am Ofen zu dunkel zum Malen war und am Fenster zu kalt, und er eine Geschichte schrieb.

Musikalisch begleitet wird Dr. Jehle von Pianist Clemens Müller, der Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Hans Werner Henze vortragen wird.