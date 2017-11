5 nach 4: Kultur am Nachmittag

Lesung und Musik mit Rudolf Guckelsberger und Ulrich Schlumberger (Akkordeon)

Weihnachten 1941. Verschneite Wälder im einsamen Osten Kareliens. Krieg. Ein Spähtrupp der finnischen Armee hat auf einem Erkundungsgang die Linien der russischen Front durchstoßen. In einem verlassenen, wohl verminten Dorf finden die Männer ein Kind – einen Säugling. Was tun? In einer der bewegendsten Weihnachtsgeschichten des vergangenen Jahrhunderts führt uns Edzard Schaper einfühlsam und anrührend zugleich vor Augen, was Menschlichkeit und Liebe angesichts des allgegenwärtigen Todes und unmenschlicher Grausamkeit vermögen.

Rudolf Guckelsberger ist Diplom-Theologe, Diplom-Sprecher sowie Sprecherzieher. Er ist als Sprecher und Radiomoderator tätig. Ulrich Schlumberger ist Preisträger nationaler und internationaler Solo- und Kammermusikwettbewerbe. Er spielt sowohl solo als auch in Ensembles Akkordeon.