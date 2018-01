5. Neckar Cup

× Erweitern Neckarcup

Erfreuliche Neuigkeiten für den Heilbronner Neckar-Cup hat Metehan Cebeci zu vermelden. Der Turnierdirektor des ATP Challenger Turniers gab bekannt, dass das Preisgeld von 64.000 Euro auf 85.000 Euro erhöht werden konnte.

Damit wird die fünfte Auflage des Tennis-Turniers für die Spieler noch attraktiver – zumal der Sieger zukünftig neben dem Preisgeld mit 100 statt 90 auch noch mehr Weltranglistenpunkte erhält. Aufgeschlagen wird auf der Anlage des TC Heilbronn in diesem Jahr vom 12. bis zum 20. Mai – dabei dürfen sich die Zuschauer wie immer auf ein interessantes Teilnehmerfeld freuen, schließlich konnten sich in der Vergangenheit schon solch illustre Namen wie beispielsweise auch Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev, derzeit Nummer Vier der Welt, in die Sieger­liste eintragen.