5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

unter der Leitung von Darrell Ang

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Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen

Arvo Pärt, Cantus in Memory of Benjamin Britten

Dmitri Kabalewski, Konzert für Violoncello Nr.2 c-Moll

Antonín Dvorák, Sinfonie Nr. 5

Danjulo Ishizaka, Violoncello

Darrell Ang, Leitung

Info
Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen Karte anzeigen
Konzerte & Live-Musik
07121-3030
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Google Calendar - 5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen - 2018-02-26 20:00:00 Yahoo Calendar - 5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen - 2018-02-26 20:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - 5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen - 2018-02-26 20:00:00 iCalendar - 5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen - 2018-02-26 20:00:00

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