5. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

Arvo Pärt, Cantus in Memory of Benjamin Britten
Dmitri Kabalewski, Konzert für Violoncello Nr.2 c-Moll
Antonín Dvorák, Sinfonie Nr. 5
Danjulo Ishizaka, Violoncello
Darrell Ang, Leitung
unter der Leitung von Darrell Ang
Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen
Arvo Pärt, Cantus in Memory of Benjamin Britten
Dmitri Kabalewski, Konzert für Violoncello Nr.2 c-Moll
Antonín Dvorák, Sinfonie Nr. 5
Danjulo Ishizaka, Violoncello
Darrell Ang, Leitung
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