5. Spanferkelessen

Acoustic Power macht mit ihrer „Feel The Power Tour 2017” auch im Adler Biergarten Station. Die Band besticht durch enorme Spielfreude, mitreißende Rhythmik, brillanten Satzgesang und überzeugt mit vollgasorientierten Powerplay. Die Band versteht sich beileibe nicht als konventionelle Coverband, sondern hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Rock, Blues- und Popnummern nicht zu covern, sondern die Songs "aufzupolieren" und in neuem Glanz als eigene Interpretationen, groovig und lebendig erstrahlen zu lassen. Es werden Songs von folgenden Interpreten gespielt: Deep Purple, The Who, Eric Clapton, Kansas, Golden Earring, Pink Floyd, John Mellencamp, Rod Stewart, Shocking Blue, Lynyrd Skynyrd, Queen, Jimi Hendrix, Steve Miller, Sheryl Crow, Rolling Stones, Johnny Cash, Beatles, Crosby Stills Nash & Young, Bruce Springsteen, Melissa Etheridge, Slade, CCR, Eagles, Sting, Steve Miller Band, Blues Brothers, The Band, Beatles, Doors, Ike & Tina Turner und von vielen mehr…

Elke Theiss – Gesang, Alex Adam – Gitarre, Gesang, Uwe Keierleber – Gitarre, Gesang, Tom Keierleber – Cajon, Percussion

http://www.acousticpower.de/