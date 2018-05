5. Technologietag Hybrider Leichtbau

Zum fünften Mal treffen sich Fachleute und Anwender aus der Leichtbau-Branche beim „Technologietag Hybrider Leichtbau“ in Stuttgart.

Am ersten Tag bei der Konferenz mit Fachausstellung im ICS der Messe Stuttgart zeigen Experten aus Industrie und Forschung aktuelle Entwicklungen und präsentieren neue Lösungsansätze im Leichtbau.

Am zweiten Tag haben Sie die Möglichkeit an einem organisierten Business-Matching teilzunehmen und sich in einem Forum über Gründungs- und Investitionsmöglichkeiten zu informieren.

Kontakt:

Leichtbau BW GmbH

Sandra Bayer Teixeira

E-Mail: Sandra.Bayer(at)leichtbau-bw.de

Tel.: +49 (0) 711 128988-43