5. vorweihnachtliche Ambienteausstellung

× Erweitern Winterzauber Domäne Monrepos

Hübsche, ausgefallene Geschenkideen und Angebote für das nahe Weihnachstfest hält der Winterzauber bereit. Entlang der mächtigen, schönen Baumalleen stehen die weißen Pagoden stilvoll beleuchtet und erzeugen eine winterliche Atmosphäre.

Der Bereich am Seeufer verwandelt sich in eine glitzernde Weihnachtswunderwelt. Gegenüber dem Schloß steht das wunderschöne Gemeinschaftszelt, in dem eine Auswahl an hand-verlesenen Ausstellern zu sehen ist. Insgesamt zeigen rund 80 Anbieter neue Trends und schöne Dinge zu den Themenwelten Dekoration, Leuchtobjekte, Finefood, Mode, Schmuck und Kunst.

Sterne-Macher Jochen Maas und seine „Herzenssache“

Majestätisch am Ende der Schlosstreppe hat Sterne-Macher Jochen Maas seine großen und kleinen Sterne mit viel LED-Beleuchtung und bestückt mit Swarovski-Steinen positioniert. Vielfältig ist sein ausgefallenes Angebot, die sogenannten maas-arts-Sterne, die bundesweit bei Kunstliebhabern bekannt sind. Pro verkauftem Stern geht ein Betrag an die Charity-Einrichtung „Herzenssache“ vom Saarländischen Rundfunk und an regionale Institutionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Mit seinen Sternen kommt er jährlich auf eine Spendensumme im fünfstelligen Bereich.

Leckeres aus den Bergen – ob Tiroler Bergalm- oder Rotweinkäse – sind ebenso zu finden wie Nüsse, Trüffelspezialitäten, Nougatvariationen, Elisenlebkuchen und Baum-striezel sowie Kaffeespezialitäten, Edelbrände und Liköre.

Das barocke Seeschlösschen mit Kuppel-, Blauem- und Spiegelsaal, das normalerweise nicht zugänglich ist, bietet das edle Ambiente für kunstvollen Schmuck sowie Mode aus Kaschmir und ausgefallene, edle Parfumdüfte.

Die kleinen Gäste dürfen bei der Kinderbetreuung zum Thema Sterntaler nach Herzenslust basteln, während die Eltern entspannt durch die Ausstellung flanieren. Kulinarisch verwöhnt das Küchenteam vom Schlosshotel Monrepos mit herbstlichen, regionalen Speisen.

Geöffnet ist der Winterzauber auf Schloss Monrepos Freitag und Samstag, 10. und 11. November, jeweils von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 9,– Euro, ermäßigt 7,- Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren haben freien Eintritt.

Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.