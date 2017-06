5. Wasserstofftag Lampoldshausen

Auch beim 5. Wasserstofftag im DLR in Lampoldshausen werden in Beiträgen unterschiedlichster Art Informationen rund um das Thema Wasserstoff behandelt. Vertreter namhafter Unternehmen und Institute geben Einblicke in Themen wie Mobilität und Energiewirtschaft im Zusammenhang mit Wasserstoff. In Experimentalvorträgen gehen die Experten unter anderem auf den sicheren Umgang mit Wasser- und Sauerstoff ein.

Auszüge aus dem Programm:

Mobilität nachhaltig gestalten –Antriebsstrategien bei Toyota (Toyota Deutschland GmbH)Der Beitrag von Wasserstoff und Brennstoffzelle zur nachhaltigen Mobilität (Daimler AG)Wasserstoff, aber sicher! (Karlsruher Institut für Technologie (KIT))Energiewirtschaft: Braucht die Sektorenkopplung Wasserstoff? (ZEAG Energie AG)Die begleitende Ausstellung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen und Produkte einem Fachpublikum vorzustellen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 6. Juli statt.Uhrzeit: 09:00 UhrOrt: DLR-Forum für Raumfahrtantriebe, Langer Grund, 74239 Hardthausen