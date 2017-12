5. Kaleidoskop der Württembergischen Philharmonie Reutlingen: Voice of Hope

Aus der Township auf die Opernbühnen der Welt führte der ungewöhnliche Weg von Pumeza Matshikiza.

Die Karriere der sympathischen Südafrikanerin begeisterte weltweit so viele Menschen, dass es neben einer CNN-Dokumentation bereits etliche Auftritte an prominenter Stelle, wie zum Beispiel bei der Hochzeit von Charlène und Albert von Monaco gab. In ihrem Programm Voice of Hope, das auch als CD vorliegt, ist sie mit Arien, für die sie von ihrem Opernpublikum geliebt wird, ebenso zu hören wie mit traditionellen afrikanischen Liedern in der Sprache ihrer Heimat, Xhosa, das sich durch schnalzende Klicklaute auszeichnet.

Arien von Mozart und Puccini sowie traditionelle afrikanische Lieder

Pumeza Matshikiza, Sopran

Johannes Klumpp, Leitung

Württembergische Philharmonie Reutlingen