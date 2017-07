50 Familienkonzert

Der Gefängnisausbruch.

Die Schurken.

Die Schurken sitzen wieder einmal in der Tinte. Lange sind sie von der Polizei gesucht worden und jetzt " oh weh " im Gefängnis gelandet! Wie sollen sie hier jemals wieder herauskommen? Die vier Musiker sehen nur eine Möglichkeit: für die Gefängnispräsidentin ein Lied zu komponieren, das ihr Herz erweicht. Das dürfte doch für die vier Jungs die einfachste Übung sein! Doch, was ist los? Große Angst macht sich unter ihnen breit...Wie besiegt man seine größte Angst? Angst, Freundschaft und das Erproben der eigenen Grenzen, aber auch ein bisschen Magie ? darum geht es in »DER GEFÄNGNISAUSBRUCH«. Unter anderem erfahren die Musiker, dass sich mit Musik manch schwierige Situation viel leichter lösen lässt. Denn mit dem richtigen Rhythmus ist es gar nicht mehr so schwierig, die zitternden Knie unter Kontrolle zu bringen. Und dort, im Rhythmus, wartet die Magie, die immer mithilft, wenn es eng wird. Seit vielen Jahren präsentieren »Die Schurken« ihre Stücke mit großem Erfolg in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Ihre Kinderprogramme wurden mehrfach ausgezeichnet.