50. Frankenhallenfest in Reckerstal

× Erweitern Rock´s Off

× Erweitern Frankenhallenfest

Mittwoch 14.06.17

Gestartet wird mit dem besten Rock der 70er, 80er, 90er bei der CLASSIC-ROCK-NIGHT mit

ROCK`S OFF

(www.rock-s-off.de).

ROCK´S OFF hat es schon im letzten Jahr in der Frankenhalle richtig krachen lassen und ist im süddeutschen Raum seit Jahren ein fester Begriff für brillante Livemusic. Gespielt werden Klassiker der Rockgeschichte aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Somit finden sich auf den Classic-Rock-Feten von ROCK´S OFF die jungen, als auch die jung gebliebenen Rockfans aus dieser Musikepoche. Wer auf Songs von AC/DC, Queen, Journey, Foreigner, Toto, Led Zeppelin, Iron Maiden, Alice Cooper, Whitesnake…… u.v.m. steht, wird an diesem Abend eine Liveshow der Extraklasse erleben.

Freitag 16.06.17

Am Freitag, den 16. Juni spielen die Almrocker zum ersten Mal in Reckerstal!Die Almrocker sind eine Partyband und Oktoberfestband, bestehend aus 8 Musikern mit der gleichen Leidenschaft – jung, wild und engagiert, so beschreibt sich die Band selbst. Mit fetzigem Volksrock heizen sie die Stimmung auf jedem Fest so richtig ein.Ihre Bandbreite reicht von Party- und Volksrockmusik, Ballermann- und Après-Ski-Hits, sowie Schlager bis hin zum Rock’n’Roll.Hierfür wird die Halle dieses Jahr mit Bierbänken bestuhlt, um den typischen Festzeltcharakter in die Frankenhalle zu bringen

Beginn: 20:30 UhrEintritt: 5 €, ab 21:30 Uhr 7 €

Kein Eintritt unter 16 Jahren!

Samstag 17.06.17

Am Samstag erwartet dann die Besucher zum zweiten Mal die „Reckerstöler Gaudischeune“.

Spiel, Spaß und Unterhaltung sind bei Gruppenwettkämpfen wie z.B. Wettsägen und Wettmelken nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Besucher geboten. Hierbei gibt es für die besten Gruppen tolle Preise zu gewinnen. Umrahmt wird das Ganze mit Musik und Gesang durch die „Gallmersgarter Musikanten", sowie uns, den „Harthäuser Musikanten“.Der Eintritt ist FREI!!!Für die Gruppenwettkämpfe können Sie sich anmelden, indem Sie uns eine E-Mail an

manuelaendres@t-online.de oder alternativ eine Nachricht auf fb an uns senden.Die Anmeldung hierfür ist kostenlos.Anmeldeschluss ist Samstag, der 10.06.2017!

Weißwurstfrühstück &Familiennachmittag

Sonntag 18.06.17

Am Sonntag, den 18. Juni geht‘s um 10:30 Uhr mit Weißwurstfrühstück und der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach weiter.Anschließend findet der normale Sonntagsfestbetrieb und musikalischer Familiennachmittag statt.

Anlässlich unseres 50. Jubiläums findet dieses Jahr ein Oldtimertreffen unter dem Motto „Acker trifft Straße“ statt. Hierbei werden unter anderem Schlepper, Autos und Motorräder in den Höfen Reckerstals ausgestellt. Wer gerne mit seinem Oldtimer dabei sein möchte, wendet sich bitte an Torsten Kemmer (Tel.nr.: 07931 6733 oder per Mail an oldtimertreffen@harthaeusermusikanten.de).

Für Kinder ist wieder ein riesiger Sandkasten, eine Hüpfburg, ein Kinderflohmarkt, Ponyreiten, sowie die XXL Spiele geboten.

Ab 16Uhr spielt dann die Musikkapelle Vilchband zum Ausklang.