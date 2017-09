50 Jahre Rotary Stiftung Stuttgart

Die am Anfang des 20. Jahrhunderts begründete Idee von Rotary ist die direkte Hilfe für Menschen in Not. Die Rotary Stiftung Stuttgart ist so etwas wie die Klammer der elf Rotary-Clubs in Stuttgart mit ihren ca. 700 Mitgliedern. Sie wurde vor 50 Jahren von den damals vier bestehenden Stuttgarter Rotary­-Clubs gründet und dient der zielgerichteten, zweckgebundenen und unbürokratischen Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und Organisationen im Stuttgarter Raum. Die Schwerpunkte sind: Sozial- und Jugendarbeit, die Beschäftigung von und mit Behinderten, Hospiz und palliative Pflege, Drogenprävention und -Hilfe sowie Studienbeihilfen.