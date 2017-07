54 Abschlusskonzert

Tyrannensturz

Die 1740er-Jahre verkörpern goldene Jahre in Händels musikalischer Biografie. Mit seinem Messiah (1742) und mit den Oratorien Samson(1743), Semele (1744), Belshazzar (1745) feierte er große Erfolge, die den Niedergang der von ihm vorher mit zahlreichen Meisterwerken gehuldigten italienischen Oper vergessen machten. Die hochdramatische Geschichte vom Sturz des babylonischen Tyrannen Belshazzar durch Cyrus, den gottgesandten Befreier der Juden, sprach damals das vom zweiten Jakobitenaufstand geplagte, englische Publikum besonders an: Nach dem Fall des Tyrannen und der Befreiung des jüdischen Volkes preisen alle Nationen gemeinsam Gottes Allmacht und den Sieg der christlichen Humanität. Händel versah diese Geschichte mit einigen seiner besten Arien und Chöre, außerdem schrieb er eine äußerst bildhafte Musik fürs Orchester (z.B. in der Szene, in der die Flammenschrift auf der Wand erscheint und Belshazzars Ende ankündigt). Mit diesem oratorischen Großwerk, aufgeführt von der Gaechinger Cantorey und unter der Leitung von Akademieleiter Hans-Christoph Rademann, findet das Musikfest 2017 seinen klangvollen Abschluss.